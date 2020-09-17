Отдать свой голос на выборах — это конституционное право человека, поэтому украинцы с COVID-19 также будут участвовать в местных выборах.

Такое заявление в ходе брифинга сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, человек с диагнозом COVID-19 должен будет обратиться в территориальную избирательную комиссию.

«Если человек с COVID-19, он должен соответственно обратиться в территориальную избирательную комиссию, если не изменяет память, то до 20:00 последней пятницы в канун голосования и оставить свое заявление, что он может проголосовать дома в связи с болезнью», — рассказал он.

В день голосования к нему должна подойти комиссия, чтобы он мог проголосовать из дома.

В Украине стартовала избирательная кампания местных выборов. В этом году они пройдут уже по новым правилам — как в Украине будут проходить местные выборы — инфографика.

Разработаны рекомендации по проведению местных выборов в условиях COVID-19 Центральной избирательной комиссии Украины совместно с Министерством здравоохранения.