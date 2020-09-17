Украинцы могут не рассчитывать в ближайшие годы на социальное обеспечение европейского уровня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина». При этом, некоторое повышение соцвыплат запланировано на следующий год.

Таким образом он отреагировал на заложенные в госбюджете-2021 изменения размеров социальных выплат.

«Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам», – заявил президент Украины.

Так, начиная с 2021 года уже запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.

«Стоит ожидать, что она сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не стоит. Но следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки», – подчеркнул Зеленский.

Как мы уже рассказывали ранее, украинские пенсионеры начнут получать дополнительные компенсационные выплаты 2021 года.

А также, с января 2021 года в Украине увеличат зарплаты всем работникам, чьи выплаты зависят от Единой тарифной сетки, в том числе это будут учителя.