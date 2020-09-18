Пророссийские террористы на Донбассе, вопреки режиму полного прекращения огня, продолають минирование оккупированных территорий.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил со ссылкой на данные отчета миссии ОБСЕ.

Так, 13 сентября, беспилотный летательный аппарат миссии зафиксировал 14 противотанковых мин, которые установили поперек автодороги у поселка Саханка Донецкой области.

Также вблизи поселка Веселая Гора в Луганской области зафиксированы восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги.

Кроме того, 16 сентября в поселке Веселое Донецкой области наблюдатели ОБСЕ нашли фрагментов боеприпасов, которые распознали как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Град, а два — как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.

Все это указывает на вопиющее нарушение минских договоренностей и достигнутых 22 июля договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня, подчеркивают в штабе ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий бойцов ВСУ за ответный огонь по террористам на Донбассе.

Также подсчитали, что реинтеграция Донбасса после войны будет сложной, продлится минимум 25 лет и займет «минимум одно поколение».