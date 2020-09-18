Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 вересня 2020 року

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statementРанкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 18 вересня 2020 рокуСлава Україні!У районі проведення операції Об’єднаних сил ситуація залишається спокійною та повністю контрольованою нашими воїнами. Дотримуючись режиму припинення вогню, українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати свої завдання за призначенням.Минулої доби, 17 вересня, збройними формуваннями Російської Федерації вкотре було порушено мирні домовленості. Одну ворожу провокацію зі стрілецької зброї зафіксовано біля Новогригорівки. Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю для українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали.Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень немає. Від початку поточної доби, 18 вересня, на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню з боку противника. Пострілами із підствольного гранатомета ворог провокував наших військових поблизу населеного пункту Водяне. На усіх інших ділянках уздовж лінії зіткнення режим припинення вогню зберігався у повному обсязі. Військовослужбовці Об’єднаних сил на свідому провокацію з боку противника вогонь у відповідь не відкривали.Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає. Перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які провокативні дії противника, підрозділи Об’єднаних сил дотримуються домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року. Слава Україні!

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Donnerstag, 17. September 2020