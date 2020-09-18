Министр обороны Андрей Таран якобы приказал штрафовать и лишать премий бойцов ВСУ за ответный огонь по террористам на Донбассе.

Об этом журналисит Юрий Бутусов сообщил в Facebook. Также он опубликовал копию приказа № 330 от 16 сентября 2020 года.

«Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за «неоправданные боевые потери», а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению… Этот приказ – основание привлечь к уголовной ответственности самого министра обороны, президента и главнокомандующего ВС, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят», – написал Бутусов.

В указе прописано, что к нарушениям относятся: «открытие огня (в том числе в ответ) без приказа соответствующего командира (начальника), кроме случаев военной необходимости». Также в документе значится, что для военного руководства устанавливаются вознаграждения в зависимости от количества учтенных нарушений, допущенных подчиненным личным составом за месяц. Размер вознаграждения варьируется от 5 до 18 тысяч гривен.

«То есть премия выдается армии во время войны, чтобы она не стреляла и не нарушала прекращение огня, а если военнослужащий открывает огонь, в том числе ответный, его могут оштрафовать и лишить премии! Приказ противоречит Конституции Украины, законодательству, которые требуют защищать страну от агрессора, такого антигосударственного бреда нет ни в одной стране НАТО», – подчеркнул Бутусов.

Как мы уже рассказывали ранее, реинтеграция Донбасса после войны будет сложной, продлится минимум 25 лет и займет «минимум одно поколение».

А также, Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, при этом Минские соглашения требуют изменений.