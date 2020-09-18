С начала пандемии COVID-19 по всему миру уже заболели свыше 30 миллионов человек, выздоровели пока только свыше 20,5 миллионов. При этом число умерших от COVID-19 и осложнений, которые вызвала коронавирусная инфекция, приближается к миллиону.

Об этом свидетельствуют данные американского университета Джона Хопкинса.

В лидерах по заболеваемости США, где заболели уже 6 миллионов 676 тысяч 410 человек, Индия — 5 214 677, Бразилия — 4 455 386, Россия — 1 086 955.

Больше всего людей умерли также в США — 197 655, Бразилии — 134 935, Индии — 84 372, Мексике — 72 179, Великобритании — 41 794.

В Украине за прошедшие сутки, 17 сентября, зафиксировано 3228 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 169 472 человек. Выздоровели — 75 486 человек. Умерли 3 468 человек.

Ученые из Южно-Калифорнийского университета, проанализировав показатели более чем 55 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в Китае, собранные ВОЗ, озвучили первые симптомы COVID-19. Согласно новым исследованиям, первый из них — повышение температуры.