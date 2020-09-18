Прокурор Тернопольской области Николай Петришин был со скандалом уволен всего спустя несколько дней после своего назначения.

Причиной увольнения стал банкет, на котором чиновник пообещал «ї*бати» подчиненных.

30-летнего Николая Петришина назначили прокурором Тернопольской области 14 сентября.

В этот же день он устроил банкет, на котором, согласно заявлениям очевидцев, он вынуждал подчиненных обещать выполнять все приказы.

А если они не будут этого делать, то Петришин пообещал их «ї*бати як тупих свиней».

Уже на следующий день Николай Петришин начал утверждать, что никакого банкета не было. Но, 16 сентября в Киеве прошло заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры.

«Как пишут СМИ, Петришину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения — это непонимание с коллегами, а неформальная — пьянка на рабочем месте и несоответствующее поведение», — сообщает в центре продиводействия коррупции.

Отметим, что за пару последних лет работы у Николая Петришина появились две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и 4 автомобиля.