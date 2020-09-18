Ученые из Южно-Калифорнийского университета, проанализировав показатели более чем 55 тысяч подтвержденных случаев коронавируса в Китае, собранные ВОЗ, озвучили первые симптомы COVID-19. Согласно новым исследованиям, первый из них — повышение температуры.

Об этом со ссылкой на журнал Frontiers in Public Health, пишет «РБК-Украина».

В итоге ученые обновили последовательность симптомов при COVID-19:

У человека повышается температура тела,

Появляется кашель и боли в мышцах,

Тошнота и диарея.

Ученые говорят, что порядок появления симптомов имеет большое значение. Это поможет установить правильный диагноз: «Знание того, что каждое заболевание развивается по-разному, означает, что врачи могут быстрее определить, есть ли у кого-то COVID-19 или другое заболевание, это может помочь им принять наиболее правильное решение для лечения».

Как сообщалось ранее, антибиотик Азитромицин, который часто используют для лечения COVID-19, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, расширили схему использования лекарственных средств.