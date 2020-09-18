Валовый внутренний продукт Украины за период апрель-июнь 2020 года упал на 11,4% к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом свидетельствует отчет Государственной службы статистики.

Так, падение ВВП в первом квартале 2020 года составило 1,3%, тогда как в четвертом квартале 2019 года наблюдался рост 1,5%, в третьем — 3,9%, во втором — 4,7% и в первом квартале — 2,9%.

А реальный ВВП в апреле-июне (с учетом сезонного фактора) снизился на 9,9% по сравнению с первым кварталом текущего года.

Номинальный ВВП во втором квартале 2020 года составил 867,8 млрд грн, а в расчете на одного человека — 20744 грн, изменение дефлятора — 5%

Как утверждают в Минэкономразвития, по итогам периода с января по июль 2020 года, падение ВВП Украины замедлилось до 6,2% по сравнению с 6,5% в первом полугодии этого года.

Как мы уже рассказывали ранее, мировая экономика потратит не менее пяти лет на то, чтобы восстановиться от последствий глобальног кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Также стало известно, что Украина, вероятно, получит второй транш от Международного валютного фонда в декабре этого года.