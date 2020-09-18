В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 18 сентября — продолжается похолодание.

Снижение температуры воздуха сопровождается сильными порывами ветра по всей стране. Воздух прогреется до 14-16 градусов на западе, севере и в центре страны. На востоке 14-18, на юге 20-23 градуса.

«18 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). 18 сентября местами в западных областях, 19-20 сентября в Украине, кроме юга, ночью на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый). 17-19 сентября в Украине, кроме Волыни, большинства районов Закарпатья и Прикарпатья, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности», — предупредили синоптики.

Как сообщалось ранее, первые заморозки придут в Украину уже к концу недели, 18 сентября. Согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах страны, температура упадет до нуля градусов.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что изменения климата в Украине приведут вымиранию животных и некоторых видов растений.