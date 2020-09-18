Населенные пункты трех областей обесточены из-за непогоды — дождей и шквального ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пострадал 291 населенный пункт. В частности, в Черниговской — 206, Киевской — 73 и Житомирской — 12. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в Украине начала резко портиться погода. Синоптики предупредили, что 18 сентября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, 18 сентября местами в западных областях, 19-20 сентября в Украине, кроме юга, ночью на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко считает, что изменения климата в Украине приведут вымиранию животных и некоторых видов растений.