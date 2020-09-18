19 сентября православный мир будет праздновать Михайлово чудо, корни которого уходят в далекий IV век.

Об этом сообщает Завтра.

История праздника уходит в древность. Однажды, мужчина растил немую дочь и горячо молился Богу о ее исцелении.

Как-то раз во время молитвы к нему явился архангел Михаил и известил о целебном источнике: если девушка выпьет воды из него, то сможет говорить. Так и произошло. Тогда мужчина воздвиг в честь архангела Михаила храм вблизи источника, где служил сам более 60 лет.

По традициям в этот день нельзя ссориться, а если все таки вы поссорились с кем-то, необходимо помириться. Запрещается в этот день работать и мыть голову. Считается, что нельзя выбрасывать остатки еды со стола, их следует раздавать нуждающимся.

В этот день необходимо собраться всей семьей и провести совместный ужин, который должен быть скоромным.

Приметы на Михайлово чудо:

если утром на деревьях иней, то будет много снега зимой;

если листья осинового дерева падают лицевой стороной вверх, то зима будет холодной;

если будет тепло, то следует ожидать затяжную осень;

после праздника можно ожидать первые заморозки;

если листья на верхушке березы зеленого цвета, то зима придет рано;

если вечером облака синего цвета, то погода изменится.

Что нельзя делать 19 сентября:

Запрещено ругаться, сквернословить, провоцировать конфликты.

Запрещено тяжело работать: большим грехом считается сеять, пахать, выкапывать овощи, рубить дрова, выполнять «грязную» домашнюю работу.

Нельзя выбрасывать еду со стола – считается, что это может повлечь за собой бедность.

Мыть голову – это грозит «смыванием ума».

Как мы уже рассказывали ранее, в сентябре православные будут отмечать сразу несколько важных церковных праздников, среди них: Усекновение главы Иоанна Предтeчи и Рождество Пресвятой Богородицы.

А также, в сентябре 2020 года украинцы не получат дополнительных выходных дней — согласно календарю, в этоv месяце будет 22 рабочих дня и восемь выходных (5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 и 27 сентября).