18 сентября Высший антикоррупционный суд должен был избирать меру пресечения нардепу от «Слуги народа» Александру Юрченко, который является фигурантом дела НАБУ о взяточничестве.

Как пишет «Апостроф» заседание началось в 13:00 и уже в 13:41 его перенесли на 21 сентября на 15:00.

Причина Александр Юрченко не явился на заседание, он якобы контактировал с больным COVID-19.

Отметим, прокуроры ходатайствуют об аресте или залоге в размере 6,5 миллиона гривен.

Накануне генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала народному депутату от «Слуги народа» Александру Юрченко, который фигурирует в коррупционном скандале, подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей.

Как предварительно установило следствие, нардеп в завуалированной форме попросил предоставить через посредника неправомерную выгоду в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений к законопроекту, а также в дальнейшем 200 тысяч долларов для подкупа народных депутатов-членов Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг за голосование.