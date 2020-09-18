Национальный банк Украины на 18 сентября установил официальный курс доллара на уровне 28,11 гривен.

Об этом сообщает сайт регулятора.

Курс доллара менее чем на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 сентября установлен на таком уровне: 28,1127 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 16 сентября составляет 28,1195 гривен за 1 доллар.

Евро сегодня стоит 33,1744 грн.

В проекте Государственного бюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.

Аналитики считают, что под влиянием как внешних, так и внутренних рыночных факторов гривна к концу года будет постепенно сдавать позиции, но останется в пределах курса 27-30 гривен/доллар.

Глава Совета Национального банка Богдан Данилишин сообщал, что затяжное падение курса гривны вызвано тем фактом, что бизнес заключает сделки с поставками валюты наперед.