В этом году урожай пшеницы в Украине снизится минимум на 5 млн тонн. Такие подсчеты сделали в ООН.

Основной причиной рекого падения урожая стало глобальное потепление и масштабные засухи.

«Водная политика в Украине является не эффективной, является антиэкологической и такой, что приведет нашу страну к абсолютному дефициту пресной воды. Мы уничтожаем основной ресурс жизнедеятельности. Вопрос водной политики – это вопрос национальной безопасности, поскольку касается каждого человека в Украине», – поясняет глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Кроме того, многие промсекторы экспортируют сырье, которое истощает украинские почвы.

«Страны, где значительно выше летние температуры… тот же Израиль, являются территорией, которая производит для многих стран продукцию сельскохозяйственную. Там вообще нет лишней воды, но капельное орошение дает возможность доставить воду к корневой системе растеньица, и не подавать ее дополнительно и совершенно бездарно», – отмечает Тимочко.

Как мы уже рассказывали ранее, пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

А также, генеральная Ассамблея ООН во время 75 сессии рассмотрит ситуацию аннексированного Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.