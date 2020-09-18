Паломники-хасиды организованно покинули нейтральную территорию на границе с Украиной и уехали в Беларусь.

Об этом сообщает официальный представитель Гомельской пограничной группы Алексей Дюбенков, передает БЕЛТА.

«Столпотворения в пункте пропуска «Новая Гута» нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться», – рассказал он.

Замминстра МВД Украины Антон Геращенко также рассказал, что хасиды полностью освободили территорию пограничного поста «Новые Яриловичи» и уехали в сторону Гомеля, Пинска и других городов в Беларуси.

«Белорусской стороне осталось только прибрать территорию после паломников и КПП Яриловичи сможет возобновить свою работу», – добавил он.

Напомним, сегодня, 18 сентября у хасидов начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год).

«Отмечать будут после захода солнца – кто в Пинске, кто в Гомеле, кто в гостиницах, а кто на съемных квартирах. Местные общины озабочены расселением и приготовлением кошерной пищи», – сообщают СМИ.

Как мы уже рассказывали ранее, среди застрявших на украинской границе хасидов, медики Красного Креста выявили четыре случая коронавирусной инекции COVID-19.

Несмотря на то, что Украина ограничила въезд на свою территорию для иностранцев до 28 сентября, паломники-хасиды массово пытаются попасть в Умань на Рош ха-Шана — празднование еврейского Нового года начинается 18 сентября.