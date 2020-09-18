В городе Смолевичи Минской области, мужчина устроил акт самосожжения в рамках акции протеста.

Подробности сообщает «Наша Нива». Его госпитализировали в больницу с 90% ожогов тела.

Как стало известно, неизвестный мужчина облил себя бензином и поджег у здания милиции в Смолевичах.

Подробности изданию рассказал местный житель, одним из первых сообщивших журналистам об инциденте. Информацию о госпитализации в реанимацию ему якобы сообщил знакомый медик.

Также появилось первое фото с места чрезвычайного происшествия. На данный момент, в МВД Беларуси пока не комментирует ситуацию.

Традиционно, смертельными считаются ожоги с поражением более 60 % поверхности тела, с глубокими ожогами — более 50 % тела, лица в возрасте старше 60 лет с 30-40 % поражения тела и ожогом дыхательных путей.

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Как мы уже рассказывали ранее, появились подробности о девушке, которая устроила самосожжение возле римо-католического храма в Запорожье.

Тем временем, мужчина попытался сжечь себя на собственном огороде в Томаковском районе Днепропетровской области.