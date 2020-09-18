Россия сорвала инспекцию наблюдателей ОБСЕ в поселке Шумы Донецкой области. Причина: в Кремле знали, что на выходе будет получен отрицательный результат.

Такое заявление сделал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый замглавы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников, пишет «Украинская правда».

«Миф о так называемой инспекции украинских позиций военных в Шумах. Это откровенный бред. Это российский нарратив. Россия со своими прокси сорвала проверку, которая должна была состояться, потому что понимала, что на выходе получит отрицательный результат», – сказал Резников.

Он также добавил, что речь шла о «серой зоне» и исключительно для подтверждения отчета СММ ОБСЕ, в котором указано, что каких-либо нарушений со стороны Украины уставленного режима тишины нет:

«Мы полностью поддерживаем мандат ОБСЕ и их право верификации режима прекращения огня в соответствии с Минском договоренностями. Именно так зафиксировано в минских договоренностях, что только СММ ОБСЕ имеет мандат на верификацию прекращения режима огня».

Ранее Алексей Резников заявлял, что реинтеграция Донбасса после войны будет сложной, продлится минимум 25 лет и займет «минимум одно поколение».

Резников также отмечал, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, при этом Минские соглашения требуют изменений.