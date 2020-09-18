Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, при этом Минские соглашения требуют изменений.

Об этом заявил вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников, пишет «Обозреватель».

Резников напоминает, что президент Украины во время декабрьского саммита прошлого года лидеров «нормандского формата» в Париже четко дал понять, что никаких изменений в Конституции Украины о включении туда особого статуса не будет. При этом он отметил, что Минские соглашения требуют изменений: «Это те позиции, которые мы отстаиваем в ТКГ».

Резников добавил, что переговоры в ТКГ очень сложные, а оппоненты часто «играют не по правилам, но украинская делегация делает все, чтобы отстоять интересы Украины». При этом подчеркнул, что одним из последних приобретений стал длительный режим тишины, который продолжается уже семь недель.

Также дипломат сказал, что никаких выборов в ОРДЛО 25 октября не будет, поскольку выборы могут проведены только после деоккупации Донбасса.

Накануне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение выборов в ОРДЛО на сегодняшний день является невозможным — на неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.

Сепаратисты продолжают блокировать обмен пленными, заявляя, что не проведут его до изменения закона о выборах. 17 сентября о том, что решение Киева не проводить местные выборы на неподконтрольных территориях блокирует переговорный процесс, заявили в «ЛНР».

А до этого сепаратистские СМИ со ссылкой на «министра иностранных дел ДНР» Наталью Никонорову писали, что переговоры невозможны, если Украина не пересмотрит постановление о местных выборах.

Представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что закон об особом статусе Донбасса изменят, поскольку в него на правовой основе включат формулу Шнаймайера.