Паломники-хасиды покидают нейтральную полосу на между границами Украины и Беларуси.

Об этом сообщает БелТА со ссылкой на официального представителя Гомельской пограничной группы Алексея Дюбенкова. Он сообщил, что в первую очередь уехали женщины с грудными детьми.

Издание сообщает, что границу покинули уже свыше 700 паломников-хасидов, остались около 200 человек и некоторые из них собирают вещи и направляются к белорусскому пункту пропуска:

«Столпотворения в пункте пропуска «Новая Гута» нет. С нашей стороны сделано все возможное, чтобы оперативно выполнить свою задачу. Мы добавили людей, чтобы в кратчайшее время оформить всех желающих вернуться».

Тысяча хасидов на границе и жесткий карантин в Умани: как проходит Рош ха-Шана

Сегодня, начинается празднование Рош ха-Шана (еврейский Новый год). СМИ Беларуси сообщают, что после захода солнца хасиды будут отмечать в Пинске, Гомеле, кто-то будет в гостиницах, кто-то на съемных квартирах. Сейчас местные общины занимаются расселением и приготовлением кошерной пищи.