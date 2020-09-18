Звезды российского шоу-бизнеса записали песню в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.
Видео обнародовано на Youtube-канале группы aura.by. Комментарии к ролику отключены.
Россияне называют Беларусь «своей землей», которую не отдадут:
«Здесь мое небо, мой дом, моё сердце
Здесь всё родное и близкое с детства
Я люблю всей душою землю свою
Здесь мы живем, будут жить наши дети
В мире, любви и согласии — вместе
Просто знай — любимую не отдают!!!
В съемках приняли участие: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие. В клипе снялись не менее 20 исполнителей.
Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко наравне с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом получил Шнобелевскую премию.
17 сентября Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной.