Звезды российского шоу-бизнеса записали песню в поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко.

Видео обнародовано на Youtube-канале группы aura.by. Комментарии к ролику отключены.

Россияне называют Беларусь «своей землей», которую не отдадут:

«Здесь мое небо, мой дом, моё сердце

Здесь всё родное и близкое с детства

Я люблю всей душою землю свою

Здесь мы живем, будут жить наши дети

В мире, любви и согласии — вместе

Просто знай — любимую не отдают!!!

В съемках приняли участие: Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов, Анита Цой, Диана Гурцкая и другие. В клипе снялись не менее 20 исполнителей.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко наравне с Владимиром Путиным, Дональдом Трампом получил Шнобелевскую премию.

17 сентября Александр Лукашенко объявил о закрытии границы с Польшей и Литвой, а также усилении границы с Украиной.