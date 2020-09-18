Украина не потеряет безвизовый режим со странами Евросоюза из-за назначения нового главы САП.

Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Безвиз не отменяется. Наши международные коллеги из ЕС, Соединенных Штатов абсолютно откровенно заявляют о необходимости проведения прозрачного конкурса. Мы придерживаемся всех процедур, которые прописаны законодательством Украины. Дальше вопрос остается к открытости и прозрачности конкурса. Давайте посмотрим, как пройдет конкурс — все вместе, всем обществом, парламентом», — сказал Шмыгаль.

Ранее появилась информация о том, что Офис президента якобы пытается продвинуть на должность главы САП своего человека, который смог бы блокировать деятельность главы НАБУ Артема Сытника.

В связи с этим одна из евродепутатов заявила, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за метода определения членов комиссии, которые будут назначать главу САП.

«Украинское правительство ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш помощи в размере 1,5 млрд евро», — уверена она.

Как мы уже рассказывали ранее, угроза для безвизового режима Украины с ЕС, которая может нависнуть в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры – это слухи.