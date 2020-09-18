Культовый американский писатель, автор известного романа «Форрест Гамп» Уинстон Грум скончался. На момент смерти ему было 77 лет.

Он скончался в собственном доме в городе Фэрхоп (штат Алабама, США). Об этом сообщила мэр города Карин Уилсон.

«С огромным сожалением сообщаю новость о смерти нашего дорогого друга Уинстона Грума. Город Фэрхоп сегодня утратил культового автора», – говорится в сообщении.

В настоящее время причина смерти писателя неизвестна.

Уинстон Грум – автор художественных произведений. Мир знает его, в первую очередь, как автора романа «Форрест Гамп», который в 1994 году экранизировал Роберт Земекис. Фильм стал культурным феноменом и получил шесть кинопремий «Оскар».

В 1995 году мир увидел сиквел романа – «Форрест Гамп и компания».

Также Уинстон Грум также писал в жанре нон-фикшн и затронул самые разнообразные темы, среди которых, в частности, Гражданская война в США и Первая мировая война.

Как мы уже рассказывали ранее, на 69-м году жизни умер музыкант и композитор, автор музыки для «Криминального чтива» Рональд Белл.

А также, умер солист культовой группы «Ласковый май», музыкант и композитор Александр Прико.