Трое граждан Королевства Марокко погибли в жуткой аварии, которая произошла вечером 17 сентября в Запорожье. Водитель «BMW» допустил занос, врезался в «Nissan», а затем влетел опору рекламоносителя. В итоге машина загорелась.

Подробности сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

По информации правоохранителей, около 19:40 водитель автомобиля «BMW», двигаясь по средней полосе проезжей части Набережной магистрали со стороны улицы Лермонтова в направлении улицы Украинской в ​​районе электроопоры допустил занос транспортного средства, выехал на левую полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Nissan» под управлением 40-летнего водителя. После чего водитель «BMW» выехал на газон, который разделяет потоки встречных полос и совершил наезд на опору рекламоносителя, в результате чего произошло возгорание транспортного средства.

В результате ДТП 21-летний водитель «BMW» и два его пассажира: парень-сверстник и 17-летняя девушка погибли и месте.

Еще трое пассажиров: 20-летняя девушка, и два парня 20-ти и 23-х лет доставлены в больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести. Все жертвы аварии — граждане Королевства Марокко. Водитель и пассажир второй иномарки не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

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