Причиной увеличения на 40% расходов на содержание Офиса президента в проекте госбюджета на 2021 год стало увеличение зарплат сотрудников.

Об этом заявил глава Минфина Сергей Марченко.

«Мы как Министерство финансов, считая бюджет, видим диспропорцию в заработных платах в различных министерствах, Офисе президента, аппарате Верховной Рады, секретариате Кабмина. Если мы решили увеличить заработную плату на Офис президента, это решение было принято, потому что мы видели диспропорцию. Это не какая-то политическая история, это 500 человек, которые работают. То, что разгоняется какая «зрада», для этого нет оснований», — заявил Марченко.

Отметим, что обеспечение деятельности главы государства и Офиса президента в проекте бюджета на 2021 год увеличилось почти на 40% и обойдется бюджету 1 млрд 269,1 тыс грн.

Как мы уже рассказывали ранее, Кабинет министров заложил в проекте государственного бюджета на 2021 год расходы на субсидии на сумму 36,6 млрд грн — это на 6,9% (на 2,7 млрд грн) меньше, чем в 2020 году (39,3 млрд грн).

А также, в проекте госбюджета Украины на 2021 год курс доллара заложен на уровне 29,1 гривны.