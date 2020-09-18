В Киеве в считанные часы раскрыли убийство мужчины, которое произошло 17 сентября в районе «Академгородка». Причиной убийства оказалась кража мобильного телефона.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве, тело мужчины было найдено с перерезанным горлом и многочисленными ножевыми ранениями.

«При себе у потерпевшего не было никаких документов, поэтому мы сразу начали устанавливать его личность. Менее чем через час мы владели всеми его анкетными данными и начали изучать круг общения», – сообщил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

Благодаря оперативным действиям правоохранителей, подозреваемых в убийстве задержали спустя несколько часов.

«Злоумышленниками оказались уроженцы Днепропетровской и Херсонской областей, 1989 и 1990 рождения», – отметил Крищенко.

Как было установлено, преступники пригласили 33-летнего знакомого на прогулку в лес. Они планировали его снотворным и ограбить.

Однако, снотворное не сработало, поэтому они жестоко его убили и забрали мобильный телефон, который продали ломбарду за 15 тысяч гривен.

Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство из корыстных побуждений) УКУ. Подозреваемым грозит до пятнадцати лет лишения свободы .

Как мы уже рассказывали ранее, в ресторане «Канапа» в центре Киева произошел взрыв, в результате которого пострадали два человека.

А также, в Киеве на Троещине произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей.