Шведские ученые нашли небольшое нейтрализующее антитело, которое может блокировать проникновение коронавируса SARS-CoV-2 в клетки человека.

Об этом говорится в статье журнала Nature Communications.

По данным специалистов Каролинского университета в Швеции антитело (нанотело) можно использовать в качестве защищающего от заражения вирусом средства, предотвращающего тяжелое развитие COVID-19.

В ходе исследования ученые ввели альпаке S-белок коронавируса. Через 60 дней в образцах крови животных наблюдался сильный иммунный ответ против S-белка (белка-«шипа»). Затем ученые выделили и клонировали нейтрализующие антитела, после чего определили их структуру для дальнейшей оценки эффективности против SARS-CoV-2. Оказалось, что антитело Ty1 эффективно нейтрализует вирус, прикрепляясь к той части белка-«шипа», который связывается с рецептором ACE2.

Нанотела обладают рядом преимуществ по сравнению с обычными антителами. Их размер составляет менее одной десятой размера обычных антител, и, как правило, их легче производить в больших масштабах с меньшими затратами.

В настоящее время ученые приступили к доклиническим исследованиям на животных, чтобы изучить нейтрализующую активность и терапевтический потенциал Ty1 на животной модели.

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