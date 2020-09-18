Реинтеграция Донбасса после войны будет сложной, продлится минимум 25 лет и займет «минимум одно поколение».

Такое заявление сделал вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, первый замглавы делегации ТКГ Алексей Резников, пишет «Обозреватель».

«Реинтеграция территорий, которые временно оккупированы, не состоится сразу после окончания войны. Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, потому что мы говорим о безопасной реинтеграции, такой, которая не порвет страну и не создаст новые риски. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», – заявил он.

Ранее Алексей Резников заявил, что Украина не будет прописывать в Конституции особый статус Донбасса, при этом Минские соглашения требуют изменений.

Накануне спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что проведение выборов в ОРДЛО на сегодняшний день является невозможным — на неподконтрольную территорию Донбасса невозможно доставить всех участников избирательного процесса и обеспечить свободное голосование.

А представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Андрей Костин сообщил, что закон об особом статусе Донбасса изменят, поскольку в него на правовой основе включат формулу Шнаймайера.