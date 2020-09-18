В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 3228 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 169 472 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Выздоровели — 75 486 человек (+1573 за прошедшие сутки).

Умерли 3 468 человек (+68 за прошедшие сутки).

Коронавирус в Украине — статистика на 18 сентября

Винницкая обл — 5114 (+75)

Волынская обл — 6689 (+96)

Днепропетровская обл — 3765 (+112)

Донецкая обл — 2313 (41)

Житомирская обл — 4774 (+118)

Закарпатская обл — 9031 (100)

Запорожская обл — 2748 (+75)

Ивано-Франковская обл — 12031 (+175)

Кировоградская обл — 967 (+16)

Киев — 18740 (+291)

Киевская обл — 7476 (+134)

Львовская обл — 17869 (+205)

Луганская обл — 706 (+17)

Николаевская обл — 2320 (+68)

Одесская обл — 10924 (+322)

Полтавская обл — 1390 (27)

Ровненская обл — 10917 (+120)

Сумская обл — 2807 (+83)

Тернопольская обл — 10705 (+311)

Харьковская обл — 14264 (+349)

Херсонская обл — 766 (+29)

Хмельницкая обл — 4339 (+141)

Черновицкая обл — 12793 (+153)

Черкасская обл — 2891 (+71)

Черниговская обл — 3133 (+99).

Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Украинцы с COVID-19 также будут участвовать в местных выборах.