Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, расширили схему использования лекарственных средств.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет «РБК-Украина».

По его словам, этот протокол предназначен для использования всеми медработниками, которые предоставляют помощь пациентам с COVID-19.

В ведомстве расширили использование глюкокортикоидов, определили алгоритм назначения антикоагулянтной терапии. Внесли дополнения протоколов подходами к противомикробной терапии, конкретизировали показания для назначения лекарственных средств. В протокол полностью включены подходы к медикаментозной терапии и кислородной поддержки больным.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 3228 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 169 472 человек.

Пандемия COVID-19 вышла из-под контроля и вакцина не будет панацеей, — такое заявление сделал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.