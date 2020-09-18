Википедия сменила написание столицы Украины с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Он пояснил, что Википедия использует тот вариант написания, который более распространен в авторитетных источниках.

«Украина взяла штурмом один из последних укрепленных бастионов неправильного написания нашей столицы «Kiev» во всемирной сети. Отныне Википедия пишет Kyiv, а не Kiev!», – рассказал глава МИД.