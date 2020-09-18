Валовый внешний долг Украины вырос на 2,5 млрд долларов за второй квартал 2020 года и составил 122,8 млрд долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины. С начала 2020 года внешний долг нашей страны вырос на 1,1 млрд долларов.

По отношению к ВВП госдолг увеличился с 75,7% на конец I квартала до 78,8%. В начале года этот показатель составлял 78,6%.

Внешний долг Украины вырос за счет увеличения внешних обязательств:

государственного сектора на $1,4 млрд (до $52,9 млрд, или 33,9% от ВВП);

частного сектора на $1,1 млрд (до $69,9 млрд, или 44,8% от ВВП).

Внешние обязательства выросли за счет получения транша МВФ Stand-by в размере $2,1 млрд и финансирования от ЕС 0,6 млрд. В то же время задолженность по ОВГЗ перед нерезидентами уменьшилась на $1,4 млрд.

Также, обязательства банковского сектора выросли на $35 млн до $2,5 млрд. Внешние обязательства реального сектора на следующие 12 месяцев остались на уровне первого квартала и составляют $38,4 млрд.

Внешний долг центрального банка во втором квартале 2020 года уменьшился на $54 млн в результате курсовых изменений и на конец второго квартала 2020 года составлял $6,9 млрд (4,5% ВВП).

Как мы уже рассказывали ранее, Украина не получила первый транш помощи в размере 350 млн долларов от Всемирного банка.

А также мы сообщали, что Украина в 2020 году будет брать новые кредиты, потому что без них не сможет погасить и обслуживать уже взятые долги.