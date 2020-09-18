Украина не получила первый транш помощи в размере 350 млн долларов от Всемирного банка.

Неутешительные подробности сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Так, помощь от Всемирного Банка должна были поступить в Украину еще в конце августа.

Однако, Марченко надеется, что Украина все же получит первый транш из общего кредита в размере 700 млн долларов еще до конца 2020 года.

При этом, стало известно, что Украина изначально рассчитывала получить более крупный кредит от Всемирного Банка.

«Сначала мы говорили об $1 млрд, но в связи с большой нагрузкой на бюджет Всемирного банка из-за запросов стран-членов, эта сумма была сокращена до $700 млн», — признался министр.

Украина мотивировала привлечение помощи от Всемирного банка необходимостью финансировать ключевые реформы.

Напомним, 27 июня совет исполнительных директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине $350 млн в рамках первого займа на экономическое восстановление и поддержку реформ.

Как мы уже рассказывали ранее, украинское правительство намерено взять кредит в размере 100 миллионов долларов на восстановление Донбасса.

А также, Украина разблокировала получение макрофинансовой помощи от Евросоюза на сумму 1,2 миллиарда евро.