Один из антибиотиков, который часто используют для лечения COVID-19, в совокупности с другими препаратами может вызвать инфаркт.

К такому выводу пришли ученые из Университета Иллинойса, пишет журнал JAMA Network Open. Исследователи сравнили действие на организм Азитромицина и Амоксициллина, проанализировав данные о 44 млн пациентов, которые принимали первый препарат.

Оказалось, что сочетание Азитромицина с лекарствами, влияющими на электрические импульсы сердца (лекарства от давления, антидепрессанты, противомалярийные препараты) на 40% увеличивает риск нарушения работы сердечно-сосудистой системы. В качестве побочных эффектов ученые зафиксировали остановку сердца, обмороки, учащенное сердцебиение и сердечные приступы.

Ранее директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 не сможет остановить пандемию.

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19. В частности, расширили схему использования лекарственных средств.

Верховная Рада приняла законопроект №3615-1, который разрешает продажу лекарств через интернет.