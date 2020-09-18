Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №25.

Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Депутатская фракция «Єдність».

Биография, семья:

Родился 1 ноября 1977 года в с. Мировка Киевской области.

Жена — Светлана Задерейко, в семье две дочери, Ева и Арина и сын Иван.

Образование:

1985-1995 гг. — киевская школа №280.

1996-2001 гг. — финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета, специальность «банковский менеджмент».

Трудовая деятельность:

скандального кандидата от партии «Солидарность» Игоря Баленко, прославившийся многомиллионными долгами, рядом скандалов с подкупом избирателей и перерегистрацией бизнеса в оккупированном Крыму.

Декларация:

В 2018 году доход Андрея Задерейко составил 119 тысяч грн. Накопления отсутствуют.

Из недвижимого имущества у семьи есть жилой дом и три земельных участка в с. Мировка Киевской области, а также недостроенный жилой дом и земельный участок в Киеве.

Есть два легковых автомобиля: Mitsubishi L200 и Hyundai Tucson.

Ссылки:

Общественная приемная: ул. Дьяченко, 20а, оф. 160 (044) 353-81-17

Электронная почта: [email protected]

Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/zadereykoandriy

Страница в Facebook: https://www.facebook.com/zadereyko

Отчет депутата за 2018 год.