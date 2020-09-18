Депутат Киевского городского совета VIII созыва от Дарницкого района Киева, округ №25.
Должность: Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.
Депутатская фракция «Єдність».
Биография, семья:
Родился 1 ноября 1977 года в с. Мировка Киевской области.
Жена — Светлана Задерейко, в семье две дочери, Ева и Арина и сын Иван.
Образование:
- 1985-1995 гг. — киевская школа №280.
- 1996-2001 гг. — финансово-экономический факультет Киевского национального экономического университета, специальность «банковский менеджмент».
Трудовая деятельность:
скандального кандидата от партии «Солидарность» Игоря Баленко, прославившийся многомиллионными долгами, рядом скандалов с подкупом избирателей и перерегистрацией бизнеса в оккупированном Крыму.
Декларация:
В 2018 году доход Андрея Задерейко составил 119 тысяч грн. Накопления отсутствуют.
Из недвижимого имущества у семьи есть жилой дом и три земельных участка в с. Мировка Киевской области, а также недостроенный жилой дом и земельный участок в Киеве.
Есть два легковых автомобиля: Mitsubishi L200 и Hyundai Tucson.
Ссылки:
Общественная приемная: ул. Дьяченко, 20а, оф. 160 (044) 353-81-17
Электронная почта: [email protected]
Официальная страница на сайте КГС: https://kmr.gov.ua/uk/users/zadereykoandriy
Страница в Facebook: https://www.facebook.com/zadereyko