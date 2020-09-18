Погода в Украине на выходных обещает потеплеть — своим прогнозом делится известный синоптик Наталка Диденко.

При этом, по ее словам, ночи будут очень холодными.

«С одной стороны на выходных будет солнечно, в течение дня в субботу-воскресенье ожидается + 17 + 22 градуса, на юге до +24 градусов. С другой стороны, прояснения, чистое небо, ночью усилят вероятность заморозков в большинстве областей, кроме южной части Украины», — говорит синоптик.

Завтра на востоке Украины еще задержится сильный ветер.

В Киеве 19-20 сентября дождей не будет. Ночь будет холодной, + 5 + 8 градусов, в окрестностях возможны заморозки 0-3 градуса, в дневные часы около +20 градусов.

В дальнейшем, на неделе, еще потеплеет, осадки маловероятны.

Напомним, около 300 населенных пунктов в трех областях оказались обесточенными из-за непогоды — дождей и шквального ветра.

Напомним, в Украине начала резко портиться погода. Синоптики предупредили, что 18 сентября в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Кроме того, 18 сентября местами в западных областях, 19-20 сентября в Украине, кроме юга, ночью на поверхности почвы заморозки 0-3° (I уровень опасности, желтый).