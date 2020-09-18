Президент Украины Владимир Зеленский считает, что местные выборы являются причиной роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Тернопольской области.

При это украинский глава считает, что на сегодняшний день в стране достаточно либеральный формат карантина.

«Всегда люди ориентируются на лидера. Если люди видят, что мэр выходит и говорит, что власть переоценивает сложность ситуации, люди видят, ориентируются и так себя ведут. Вот поэтому сегодня мы видим 3 тысячи новых случаев COVID-19», — заявил он.

При этом, Зеленский утверждает, что не шел бы ни с кем на какие компромиссы, потому что результатом будет рост числа погибших от вируса людей.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 3228 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в Украине заболели уже 169 472 человек.

Тем временем Украине стартовала избирательная кампания местных выборов. В этом году они пройдут уже по новым правилам — как в Украине будут проходить местные выборы — инфографика.