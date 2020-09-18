В Харькове произошло трагическое самоубийство — мужчина подорвал себя в собственном автомобиле в гараже.

Супруга погибшего заявила, что 57-летний муж в последнее время находился в депрессивном состоянии.

Подробности сообщает пресс-служба правоохранителей Харькова. Так, в 15:30 в полицию поступило сообщение от женщины о том, что ее супруг взял с собой какой-то подозрительный предмет и ушел в гараж.

«При этом она отметила, что в последнее время он находился в подавленном депрессивном состоянии. Когда женщина через некоторое время пришла в гараж и попыталась поговорить с мужем, он не пустил ее в помещение, закрылся в нем и заявил, что покончит жизнь самоубийством», — сообщили правоохранители.

На место происшествия прибыло руководство полиции в Харьковской области, следственно-оперативная группа, патрульные, а также спецназ ТОР и КОРД.

«По просьбе полицейских открыть дверь гаража мужчина никак не реагировал, с полицейскими не разговаривал. Когда спецназовцы попали в помещение, они увидели в машине на заднем сиденье тело мужчины с травмами, несовместимыми с жизнью», — утверждают в полиции.

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