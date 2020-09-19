Подозреваемого в причинении тяжких травм Владимиру Балуху Днепровский районный суд арестовал на два месяца.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщила Надежда Максимец, пресс-секретарь столичной прокуратуры, на своей странице в Facebook 19 сентября.

По словам самой Максимец, подозреваемым оказался 32-летний безработный житель Киевской области.

«Он полностью признает свою вину, отказался от адвоката. Обвиняемый отметил, что конфликт с потерпевшим произошел на бытовой почве», — сообщила Максимец.

До уваги ЗМІ! У суботу, 19 вересня, за клопотанням прокурора Київської місцевої прокуратури N4 Дніпровський районий… Gepostet von Надія Максимець am Samstag, 19. September 2020

Действия подозреваемого рассматривается по статье УК Украины Умышленное телесное повреждение, опасное для жизни в момент причинения.

Напомним, что 8 сентября в столичной зоне отдыха избили Владимира Балуха — экс-заключенного Кремля. Около полуночи Владимир вышел из заведения и направился в ресторан Edem, где у него случился конфликт. У него сломана рука, ключица, а также черепно-мозговая травма. В больнице ему сделали операцию на голове и удалили гематому.

Также появились тревожные новости о нападении на Балуха.

Ранее следователи рассматривали 4 версии нападения на Балуха.