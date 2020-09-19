На следующей неделе избитого в Киеве Владимира Балуха, крымского активиста, могут вивести из состояния медикаментозного сна.

Как передает новостной портал Завтра, об этом сообщила Ирина Геращенко — народный депутат от «Европейской солидарности» в Фейсбуке.

«От врачей В. Балуха:« Пациент стабилен. Если динамика будет положительной, следующего недели Попробуем вивести с медикаментозного сна », — подтвердила Геращенко.

Від лікарів В. Балуха: « Пацієнт стабільний. Якщо динаміка буде позитивною, наступного тижня спробуємо вивести з медикаментозного сну.» Gepostet von Iryna Gerashchenko am Samstag, 19. September 2020

Об избиении Балуха стало известно утром 8 сентября. Полиция Киева охарактеризовала это как разбой. По данным полиции, Балух 7 сентября в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории Гидропарка, там его видели около полуночи в последний раз.

Вчера, 18 сентября, правоохранительные органы смогли задержать подозреваемого в нападении — жителям Киева 1988 года рождения.

Напоминаем, что Владимир Балух находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что следователи рассматривают 4 версии нападения на Балуха.

Также СБУ задержала подозреваемых в стрельбе в Одессе.