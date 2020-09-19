Минздрав представил обновленный список стран, которые по количеству активных случаев коронавирусной инфекции относятся к красной и зеленой зоне.

Как передает новостной портал Завтра, В зеленую зону входят: Румыния, Австрия, Германия, Эстония, Бельгия, Португалия, Великобритания, Россия, Тунис, Италия, Польша, Сербия, Кипр, Китай.

В красной зоне остаются: США, Франция, Израиль, Молдова, Испания, Черногория, Молдова и Чехия. Всего в списке 48 стран.

По обновленной информации, Украина все еще продолжает находиться в зеленой зоне.

Всего в перечне можно наблюдать 194 государства, которые являются членами ВОЗ.

После прибытия из страны зеленой зоны самоизоляция или обсервация не требуется.

После прибытие из страны красной зоны требуется самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест для подтверждения или опровержения диагноза COVID-19).

С 1 августа можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напоминаем, что перечислены самые «больные» области Украины.

Ранее сообщалось как будут голосовать больные с COVID-19.