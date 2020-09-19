За сутки в Испании было обнаружено более 14 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает El Pais.

Как передает новостной портал Завтра, это самый большой показатель за все время эпидемии для самой Испании, как указывают показатели министерства здравоохранения, и один из самых высоких во всей европейской части мира.

Из более чем 14 тысяч случаев заражения коронавирусом, 35% выявлено в Мадриде. За сутки в Испании скончалось 90 человек.

Власти Мадрида уже объявили о существенном усиление карантинных ограничений — закрытие парков и запрет на собраний более 6 человек для всего региона страны, а также ограничения въезда и выезда из 37 районов, где было зафиксировано больше всего заражений.

Сейчас в Испании выявлено 659 334 случаев заражения COVID-19.

На данный момент, в Украине планируется создание теста, который будет определять, чем болен человек — коронавирусом или гриппом.

Этот тест будет актуальным во время сезонов, когда эпидемическая ситуация идет на ухудшение, и, кроме коронавируса, человеку могут угрожать различные штаммы гриппа.

Напоминаем, что ученые нашли антитела, которые защищают от COVID-19.

Также Зеленский назвал выборы причиной роста количества больных COVID-19.