По состоянию на сегодня, 19 сентября, в городе Киев обнаружилось еще 400 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии COVID-19 в столице Украины был обнаружен уже у 19 140 человек.

В общей сложности, от смертельного вируса погибло 312 киевлянин, за текущие сутки — 8 человек. Излечиться от данного недуга удалось 5 828 жителям Киева, за эти сутки — 86 пациентам.

За сутки заболело:

199 женщин в возрасте от 18 до 83 лет;

в возрасте от 18 до 83 лет; 165 мужчин в возрасте от 17 до 87 лет;

в возрасте от 17 до 87 лет; 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет;

от 2 месяцев до 16 лет; 23 мальчика от 1 месяца до 17 лет.

В больницы Киева было госпитализировано 65 пациентов, остальные же — на самоизоляции, под пристальным контролем врачей.

Самое большое количество случаев коронавируса по районам:

Деснянском районе — 82 человек;

Оболонском районе — 57 человек ;

; Дарницком — 50 человек.

Напоминаем, что количество зараженных в Украине превысило 170 тысяч.

Также Колумбия обогнала Перу по количеству зараженных.

Ранее сообщалось, что ученые нашли антитела, которые защищают от COVID-19.