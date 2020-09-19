Сегодня, 19 сентября, коронавирусная инфекция в мире зафиксирована у 30 401 966 человек.

Как передает новостной портал Завтра, за весь период пандемии, от осложнений, которые были вызваны коронавирусом, умерло 994 887 человек, излечилось 20 431 546 жителей различных стран.

На данный момент, на пятом месте по количеству новых случаев заражения, вышла Колумбия, которая обогнала Перу.

Антилидеры по количеству заболевших:

США — 6 723 933 ;

; Индия — 5 214 677 ;

; Бразилия — 4 495 183 ;

; Россия — 1 086 955 ;

; Колумбия — 750 471.

Украина все также находится между Израилем и Канадой на 25 месте мирового рейтинга.

Страны с самым большим количеством летальных исходов от коронавируса:

США — 198 570 ;

; Бразилия — 135 793 ;

; Индия — 84 372 ;

; Мексика — 72 803 ;

; Великобритания — 41 821.

Больше всего выздоровели от коронавируса в таких странах:

Индия — 4 112 551 ;

; Бразилия — 3 897 539 ;

; США — 2 556 465 ;

; Россия — 898 420 ;

; Колумбия — 615 457.

Напоминаем, что перечислены самые «больные» области Украины.

Ранее Минздрав сообщил,что летальность коронавируса снизилась на 30%.