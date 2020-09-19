В Украине на сегодняшний день, 19 сентября, не уменьшается динамика количества новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На данный момент коронавирус зафиксирован у 3 240 украинцев.
Как передает новостной портал Завтра, за все время пандемии зафиксировано 172 712 случаев заражения.
Коронавирус унес жизни 48 украинцев от осложнений, которые были вызваны данным вирусом, всего погибло 3 516 человек.
Излечились 1 268 человек, всего за время пандемии выздоровело 76 754 украинцев.
Больше всего людей с коронавирусной инфекцией зафиксировали в Киеве (400), Тернопольской (311) и Одесской областях (281).
COVID-19 по областям Украины:
- Винницкая обл — 5 200 (+86);
- Волынская обл — 6 783 (+94);
- Днепропетровская обл — 3 878 (+113);
- Донецкая обл — 2 371 (+58);
- Житомирская обл — 4 931 (+157);
- Закарпатская обл — 9 110 (+79);
- Запорожская обл — 2 829 (+81);
- Ивано-Франковская обл — 12 212 (+181);
- Кировоградская обл — 973 (+6);
- Киев — 19 140 (+400);
- Киевская обл — 7 611 (+135);
- Львовская обл — 18 129 (260);
- Луганская обл — 735 (+29);
- Николаевская обл — 2 374 (+54);
- Одесская обл — 11 205 (+281);
- Полтавская обл — 1 461 (+71);
- Ровенская обл — 11 015 (+98);
- Сумская обл — 2 916 (+109);
- Тернопольская обл — 11 016 (+311);
- Харьковская обл — 14 464 (+200);
- Херсонская обл — 790 (24);
- Хмельницкая обл — 4 481 (+142);
- Черновицкая обл — 12 917 (+124);
- Черкасская обл — 2 983 (+92);
- Черниговская обл — 3 188 (+55).
Самоизоляция в областях союблюдается:
- Львов – 18,32%;
- Киев – 17,85%;
- Черновцы –16,56%;
- Ужгород – 15,89%;
- Ивано-Франковск – 15,38%.
Напоминаем, что перечислены самые «больные» области.
Также в Украине зафиксировали новый случай повторного заражения коронавирусом.