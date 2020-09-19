Борис Джонсон, который является премьер-министром Великобритании, сообщил о начале второй волны коронавирусной инфекции в стране. Информацию сообщает BBC.

Как передает новостной портал Завтра, в заявлении Джонсона говорилось, что новая волна заболевания COVID-19 началась в принципе по всей территории Европейского Союза.

«Я боюсь, что это абсолютно неизбежно. Мы столкнемся с этим в нашей стране», – добавил Джонсон.

Премьер также отметил, что не намерен на данный момент вводить более масштабные меры изолирования граждан, поэтому следует строго соблюдать социальное дистанцирование.

«Мы хотим держать школы открытыми. Мы хотим держать экономику открытой, хотим, чтобы бизнес развивался», – также отметил премьер-министр.

Во многих городах Британии количество зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения уже превысило 70, а в городе Сандерленд достигло уже 103.

Власть Великобритании ввели запрет на собрание групп, которые превышают установленное максимальное количество (шесть человек). Нарушителям карантина грозит штраф в 100 фунтов – 3 600 гривен. За повторное нарушение придется заплатить более трех тысяч фунтов.

Напоминаем, что количество зараженных в Украине превысило 170 тысяч.

Также сообщался рекордный прирост пациентов в Испании.

Ранее названа смертельная опасность лекарства от COVID-19.