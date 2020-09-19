На заседании совета ООН по правам человека приняли резолюцию по ситуации в Беларуси. «За» проголосовали представители 23 стран, «против» — двое (Эритрея и Венесуэла), «воздержались» — 22 представителя государств.

Как передает новостной портал Завтра, в резолюции оговаривается многочисленные факты издевательств, похищений и насилия сексуального характера в том числе. Подчеркивается, что правоохранители Беларуси применяли также насилие в отношении мирных демонстрантов.

Страны-участники СПЧ ООН призывают «прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов», окончить «произвольные аресты», а также выпустить на свободу всех «политзаключенных, журналистов, защитников прав человека» и других задержанных во время акций протестов.

Совет ООН обращалась к власти Беларуси и призывала «начать диалог с политической оппозицией, в частности с Координационным советом и гражданским обществом», а также «выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека».

Ранее, вчера, 18 сентября, по видеосвязи Светлана Тихановськая, которая является кандидатом в президенты Беларуси, приняла участие в заседании Совета ООН. Она заявила, что то, что сейчас происходит в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество немедленно вмешаться в ситуацию.

Анаис Марен, эксперт ООН в Беларуси, назвала ситуацию в стране «катастрофической». Как сообщалось агентство AFP, Марен известно о полтысячи заявлений о пытках и о тысячах случаев избиения протестующих.

Также, 17 сентября, Европарламент тоже принял резолюцию о ситуации в Беларуси. Депутаты не поддержали объявленные официально результаты президентских выборов.

В резолюции Европарламента также уточняется, что законодательный орган Европейского Союза не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси после окончания его нынешнего срока — 5 ноября 2020.

Напоминаем, что российские звезды выпустили клип в поддержку Лукашенко.

Также Лукашенко закрывает границы с Украиной, Литвой и Польшей.