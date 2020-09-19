Вчера, 18 сентября, в Брюсселе, на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС представитель Никосии наложил вето на проект штрафных санкций против Беларуси.

Как передает новостной портал Завтра, представитель Кипра пояснил свои действия против санкций, которые идут во вред Беларуси, стремлением добиться введения штрафных мер ЕС по отношению к Турции.

Как они отмечают, в водах восточного Средиземного моря турки ведут разведку газа в спорных с Кипром.

Санкционный список Европейского Союза включает приблизительно 40 человек, которые являются ответственными за фальсификацию выборов в Беларуси и насилие против мирных демонстрантов на акциях протеста.

Так как решение должно быть принято единогласно всеми 27 странами ЕС, он не могут вступить в силу уже примерно две недели. 10 сентября Кипр накладывал вето.

Напомним, что безвиз Украины с ЕС под угрозой.

Также Марии Колесниковой предъявили обвинение.

Ранее Беларусь открыто обвинила Украину в захвате власти.

Сообщалось, что боевиков с ОРДЛО отправляют в Беларусь.