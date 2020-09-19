Жаир Болсонару, нынешний президент Бразилии, откомментировал, что самоизоляция во время пандемии коронавирусной инфекции — слабость. Об этом сообщает G1.

Как передает новостной портал Завтра, Болсонару об этом заявил во время выступления в штате Мату-Гросу.

Президент Бразилии поддал критике социальную изоляцию, которую врачи характеризуют как один из самых эффективных способов контроля над распространения COVID-19.

«Мы не поддались на эти глупости — оставайся дома, а экономикой займемся позже. Это для слабых. Вирус является реальностью, и мы должны с этим смириться. Но никакого трусости перед лицом того, от чего мы не можем убежать», — говорит Болсонару.

В Бразилии вчера, 18 сентября, было зафиксировано 4 495 183 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

7 июля у Жаира Болсонару подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Предварительные тесты показывали отрицательный результат, однако после дополнительных анализов, COVID-19 наконец подтвердился.

Напоминаем, что в Великобритании грядет вторая волна коронавируса.

Также Колумбия обогнала Перу по количеству зараженных.