Кристофер Рэй, который является директором ФБР, может быть отправлен в отставку досрочно. Это может произойти из-за заявления, что Российская Федерация не бросает попытки повлиять на американский избирательный процесс президента Соединенных Штатов Америки, а целью РФ, по его мнению, является очернение репутации кандидата в президенты Джо Байдена.

Как передает новостной портал Завтра, Рэй выступал в Палате Представителей Конгресса США, где сделал данное заявление, от чем сообщает The Washington Post.

По его словам, в 2020 году влияние России имеет ограничение, которые созданы кампаниями по дезинформации. Россия использует для этого социальные сети, государственные СМИ и другие способы распространения пропаганды.

Нынешний президент США Дональд Трамп сделал заявление, что Рэй ничего не сказал о Китае, который, по его мнению, также влияет на процесс выборов в Соединенных Штатах Америки.

«Китай должен стоять в самой верхней части списка», — сказал Трамп.

Трамп не исключает такой возможности как увольнения директора ФБР.

Компания Microsoft также подчеркнула, что хакеры из России, Китая и Ирана, пытаются отслеживать людей, причастные к президентским выборам в США. Говорится конкретно о хакерских группах Strontium из России, Zirconium из Китая и Phosphorus из Ирана.

Microsoft призвала США увеличить федеральное финансирование защиты цифровой инфраструктуры.

Напоминаем, что Россия испугалась полетов самолетов США над Украиной.

Ранее США ввели персональные санкции против украинского нардепа.

Также в команду Байдена вошел его соперник.